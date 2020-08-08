مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن زيارته الى واشنطن

2020/08/08 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية.

حيث سيلتقي سيادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في العشرين من الشهر الجاري.

وستشمل الزيارة بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها.

بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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بغداد اليوم-ديالى

نظمت شخصيات عشائرية في بعقوبة، مركز محافظة ديالى، السبت (8 اب 2020)، تجمعا موسعاً لرفض جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، في قانون الانتخابات الجديد.

وذكر قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت الـنائـب عن محافـظة ديالى نـاهـدة الـدايـنـي، السبت (08 آب 2020)، رفضها مقـترح دمـج قـضائـين او جعل المحافظة دائرتين انتخابيتين في مشروع قانون الانتخابات.

وقـالت الـدايـنـي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة د

بغداد اليوم- متابعة

يعتزم الرئيس دونالد ترامب لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في الـ20 من آب الجاري، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية الجمعة، في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد أشهر من التوتر.

وقال البيت الأب

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