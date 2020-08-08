2020/08/08 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظة عراقية تسجل حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظة عراقية تسجل حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).