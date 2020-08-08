2020/08/08 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شحنة المساعدات النفطية العراقية تصل إلى بيروت مساء اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شحنة المساعدات النفطية العراقية تصل إلى بيروت مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شحنة المساعدات النفطية العراقية تصل إلى بيروت مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).