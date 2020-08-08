القبض على ستة إرهابيين في صلاح الدين بالعراق

2020/08/08 | 12:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، ان وكالة الاستخبارات، القت القبض على (٦) إرهابيين بمحافظة صلاح الدين....

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