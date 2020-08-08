انخفاض سعر سلة خامات اوبك ليصل الى 45.17 دولاراً للبرميل

2020/08/08 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة أوبك، السبت، أن سعر سلة خامات أوبك اليومي انخفض ليصل إلى 45.17 دولار للبرميل الواحد.وقالت المنظمة في بيان لها: إن “سعر سلة خامات أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 45.17 دولار للبرميل الواحد”.وأضافت المنظمة، أن … Readmore

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