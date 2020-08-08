شركة موزمبيقية تعترف: نترات الأمونيوم المنفجرة في بيروت تخصنا

2020/08/08 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت شركة موزمبيقية عن عائدية نترات الأمونيوم لها، والتي تسببت في انفجار مرفأ بيروت وراح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف الجرحى.وقالت شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات إن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، كانت تخص الشركة”.وأشار المتحدث باسمها لـ”سي أن أن” إلى أن “الشحنة التي صادرتها السلطات اللبنانية، قبل […]

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