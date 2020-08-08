2020/08/08 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسم محمد حسين في عام 2004 حضرت اجتماعاً لمنظمة (RTI) الأميركية في البصرة ممثلاً لدائرتي الحكومية، وهي منظمة مجتمع مدني تقدم نصائح ومخططات مشاريع ومساعدات للعراقيين آنذاك.كانت (المحاضرة) حول...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).