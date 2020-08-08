محاولة لتأصيل التخلف .. أنثروبولوجيا مشاكل العراق السياسية

2020/08/08 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر من الضروري القيام بمحاولات جادة لفهم أسباب مأساتنا مهما كانت النتائج قاسية على نرجسيتنا الوطنية فلابد من تأصيل أسباب الأزمات والمشاكل السياسية المزمنة في العراق منذ...أكمل القراءة ←

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