نصيف تطالب بتنفيذ توصيات اللجنة 77 المتعلقة بقضية خور عبدالله

2020/08/08 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب، بتنفيذ توصيات اللجنة ٧٧ المتعلقة بقضية خور عبدالله، داعية رئيس الوزراء إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكويت التي تجاوزت على حدود العراق البرية والبحرية ونهبت ثرواته .وقالت نصيف في بيان انه “سبق وأن حذرنا من قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك الذي تهدف من خلاله …

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