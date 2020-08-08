صحة ديالى تهدد مطربي الحفلات الشعبية وتحذر من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية

2020/08/08 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، السبت (08 آب 2020)، من خطورة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع اللامبالاة من قبل مواطني المحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدلات الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بديالى تقلصت بنسبة حادة في الاونة الاخيرة على نحو دفع الى زيادة الاصابات وهذا واضح من خلال الموقف اليومي المعلن من قبل دائرة الصحة في المحافظة".

واضاف العزاوي،ان" دائرته تطلق تحذيرا عاجلا وتطالب الاهالي في كل المناطق بضرورة الالتزام الحقيقي باجراءات التباعد المجتمعي والوقاية لتفادي انتشارفيروس كورونا"، مبينا أن " دائرة صحة ديالى سترفع دعاوي قضائية بحق مطربي الحفلات او اي شخص يقيم تجمعات كبيرة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت (08 آب 2020)، بتسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى سجلت 106 إصابات بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس التاجي".

وأشار إلى أن "دائرة صحة ديالى سجلت اليوم 136 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في ديالى 3723 حالة".

ولفت إلى أن "إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في محافظة ديالى قد بلغت 4460 إصابة، بينما بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن كورونا 140 حالة وفاة".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 75 حالة وفاة، و3461 إصابة بفيروس كورونا في مختلف محافظات العراق، بينها 68 إصابة في محافظة ديالى.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، السبت (08 آب 2020)، قرب تجهيز المواطنين في الأيام المقبلة بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ستتعاقد لشراء كميات من مادت

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت 8 أب 2020، أن فريق الخبراء الاجانب وصل إلى العراق لاستكمال مستشفى النجف التعليمي الالماني سابقاً.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المستشفى الألماني في النجف يعتبر

بغداد اليوم- المثنى

قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى، السبت (8 آب 2020)، إعادة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بنسبة 50%، اعتباراً من يوم غد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في محافظة المثنى، قررت إعادة الدوام ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ديالى تهدد مطربي الحفلات الشعبية وتحذر من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ديالى تهدد مطربي الحفلات الشعبية وتحذر من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).