التجارة تعلن قرب تجهيز المواطنين بمادتين من مفردات البطاقة التموينية

2020/08/08 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، السبت (08 آب 2020)، قرب تجهيز المواطنين في الأيام المقبلة بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ستتعاقد لشراء كميات من مادتي السكر وزيت الطعام ضمن آليات التعاقد لسد حاجة ومتطلبات البطاقة التموينية، بعد ورود تخصيصات من وزارة المالية".ولفت البيان إلى أن "الوزارة ستتعاقد لشراء مادة السكر بشكل سريع وخلال الأيام المقبلة فيما ستتعاقد مع المناشئ الوطنية التابعة للقطاع الخاص، و لشراء مادة زيت الطعام".

ووجهت الوزارة خطاباً إلى المواطنين قائلة: "نطمئنكم لأن مخازننا في بغداد والمحافظات ستستقبل هذه الكميات، وستقوم بتجهيزها عبر شبكة الوكلاء المنتشرين في بغداد والمحافظات".

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت انها حصلت على مبالغ من وزارة المالية بعد جهود كبيرة بذلت من قبل وزارتي التجارة والمالية لتلبية بطاقة التموينية، بحسب بيان الوزارة.

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بغداد اليوم- ديالى

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وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدل

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت 8 أب 2020، أن فريق الخبراء الاجانب وصل إلى العراق لاستكمال مستشفى النجف التعليمي الالماني سابقاً.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المستشفى الألماني في النجف يعتبر

بغداد اليوم- المثنى

قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى، السبت (8 آب 2020)، إعادة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بنسبة 50%، اعتباراً من يوم غد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في محافظة المثنى، قررت إعادة الدوام ال

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