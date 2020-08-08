2020/08/08 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يؤكد اهمية قيام الحكومة العراقية بتخصيص وظائف لخريجي كليات الاعلام ولو بنسبة محددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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