بالصور..السفير الايراني يتشرف بزيارة مرقد الامام علي (ع)

2020/08/08 | 12:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي بزيارة مرقد امير المومنين علي بن ابي طالب عليه السلام في مدينة النجف الاشرف....

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