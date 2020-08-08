2020/08/08 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولان لامبييتي -غادة العابد – كاترينا شرودر كيف يمكن أن يكون هناك وفرة في الإمدادات من ناحية وندرة فيها من ناحية أخرى؟ ترى هذه المقالة ضرورة تصحيح أوجه التضارب الهائل في المعلومات وتكلفة المعاملات على مستوى نظام غذائي هائل الاتساع (الشكل 1) للانتقال إلى نموذج أكثر احتواء ومرونة واستدامة.ورغم أن الإنتاج الصناعي واسع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بعد الجائحة: تسخير الثورة الرقمية لتحسين مسار الأنظمة الغذائي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما بعد الجائحة: تسخير الثورة الرقمية لتحسين مسار الأنظمة الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).