2020/08/08 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الأشتعال في منفذ زرباطية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الأشتعال في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الأشتعال في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).