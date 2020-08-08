نائبة : الكتل السياسية على وشك الاتفاق بشأن الدوائر الانتخابية 

2020/08/08 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , ان رؤساء الكتل السياسية في طور الاتفاق الأخير على تعديل قانون الانتخابات بما يخص الدوائر الانتخابية, مرجحة التصويت عليه خلال الشهر الجاري .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الكتل السياسية وبعد حوارات […]

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