كاتب لبناني لـ”المعلومة”: مقربون من الحريري يثيرون الفوضى عبر الاخبار الكاذبة

2020/08/08 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجه الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي، السبت ، اصابع الاتهام لبعض الناشطين المؤيدين للحريري والمقربين منه في إثارة الفوضى و نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعارات مطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبيتة ووضعت في إتقان من قبل بعض النواشيط والجوكرية المقربين من […]

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