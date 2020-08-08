انتشال جثة عامل سقط في فتحة مجاري بالبصرة

2020/08/08 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الدفاع المدني جثة عامل تسليك مجاري سقط في فتحة مجاري لاحد الدور السكنية في منطقة قضاء شط العرب في محافظه البصرة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها “تمكنت من انتشال الجثة التي فارقت الحياة بعد دقائق من سقوط العامل بسبب الاختناق بغاز الميثان الخانق”.مبينة انه “تم تسليم الجثة الى مركز …

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