الصحة تحذر من زيادة الإصابات: سنرفع توصياتنا بشأن محرم

2020/08/08 | 12:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد جراء عدم الالتزام.

وزير الصحة: العراق ويحصل هذا فيه لأول مرة أن كل الأدوية المستخدمة بالبروتكولات العالمية متوفرة بكميات كبيرة لدى الوزارة

قال الوزير في حديث للوكالة الرسمية أثناء زيارته محافظة النجف، وتابعه "ألترا عراق"، إن "لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بشأن أيام ما بعد العيد وشهر محرم الحرام".

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أضاف أن "الوزارة حذرت من زيادة عدد الإصابات بسبب عدم التزام المواطن بالتوصيات"، لافتًا إلى أن "عملية انتشار الفيروس تعتمد على التزام المواطنين".

وأوضح أن "عدم الالتزام، ولا سيما بعد عيد الفطر، تسبب بزيادة نسبة الإصابة والوزارة حذرت من زيادة الإصابات بعد عيد الأضحى بسبب عدم التزام المواطنين بالتوصيات ومنها عدم ارتداء الكمامات، وحضور مجالس العزاء، والدعوات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وأشار التميمي إلى أن "الوزارة وفرت كل الإمكانيات من أسرّة ومختبرات وأن العراق ويحصل هذا فيه لأول مرة أن كل الأدوية المستخدمة بالبروتكولات العالمية متوفرة بكميات كبيرة لدى الوزارة".

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