2020/08/08 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط عجلتين تحمل مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية بالتعاون مع جهاز المخابرات والقوة المخصصة من العمليات المشتركة.وذكر للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “هيئة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، وتنفيذآ لأمر قاضي التحقيق بناءا على المعلومات المقدمة من قبل شعبة المخابرات في المنفذ الحدودي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مركبتين تحملان مواداً سريعة الاشتعال في منفذ حدودي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مركبتين تحملان مواداً سريعة الاشتعال في منفذ حدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).