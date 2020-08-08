نقيب الصحفيين يدعو الحكومة لتخصيص وظائف لخريجي كليات الاعلام

2020/08/08 | 13:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، السبت، الحكومة إلى تخصيص وظائف لخريجي كليات الاعلام ولو بنسبة محددة كل عام.وقال اللامي في تغريدة على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بتخصيص وظائف لخريجي كليات الاعلام ولو بنسبة محددة كل عام لعدم تمكن القنوات الفضائية والإذاعية والصحف والوكالات من […]

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