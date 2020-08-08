2020/08/08 | 13:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد تحالف القوى العراقية، السبت، دعمه لمقترح رئيسه محمد الحلبوسي، اجراء الانتخابات في موعد أبكر، فيما أكد ان هناك مستلزمات لا بد من استكمالها قبل الذهاب للانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى يدعم الموعد الأبكر ويؤكد: مستلزمات لابد من استكمالها قبل الذهاب للإنتخابات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى يدعم الموعد الأبكر ويؤكد: مستلزمات لابد من استكمالها قبل الذهاب للإنتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).