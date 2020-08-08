غداً .. مؤتمر للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو

2020/08/08 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة سيستضيفان مؤتمراً للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غداً الأحد.

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