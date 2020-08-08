الكاظمي يعلن عن الملفات التي سيبحثها مع ترامب في واشنطن

2020/08/08 | 13:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن الملفات التي سيبحثها الاخير مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في واشنطن خلال زيارته المرتقبة.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “الكاظمي سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية” […]

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