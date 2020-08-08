مسلح على دراجة نارية يغتال لبنانيين اثنين في طهران

2020/08/08 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت العلاقات العامة بمحافظة طهران، اليوم السبت (8 اب 2020)، بأن اثنين من رعايا لبنان اغتيلا في طهران بإطلاق الرصاص عليهما من قبل راكب دراجة نارية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "فارس"، عن العلاقات العامة، أن "طريقة الاغتيال تمّت بإطلاق أربع رصاصات على السيارة التي يستقلها الضحية مع ابنته كما أصابت رصاصة خامسة سيارة أخرى كانت قريبة من موقع الحادث".

وأضافت، أن "المسلح النار أطلق الرصاص ولاذ بالفرار فيما تتعقبه الشرطة حالياً".

وأوضحت مصادر خبرية أخرى، بحسب الوكالة الرسمية، أن "اسم الضحية حبيب داود ويعمل استاذا في قسم التاريخ".

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بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، السبت (08 آب 2020)، من خطورة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع اللامبالاة من قبل مواطني المحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدل

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، السبت (08 آب 2020)، قرب تجهيز المواطنين في الأيام المقبلة بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ستتعاقد لشراء كميات من مادت

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت 8 أب 2020، أن فريق الخبراء الاجانب وصل إلى العراق لاستكمال مستشفى النجف التعليمي الالماني سابقاً.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المستشفى الألماني في النجف يعتبر

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