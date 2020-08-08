نائب في البرلمان ينتقد التعديلات الدستورية ويصفها بالهامشية ولا تلامس مكامن الخلل الحقيقي

2020/08/08 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، أن مقترحات التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور “هامشية ولا تلامس مكامن الخلل الحقيقي”، داعياً إلى إعادة النظر بالوثيقة الدستورية التي قال إنها تحتاج لـ”معالجات كبيرة”.وقال العقابي : إن “موضوع التعديلات الدستورية … Readmore

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