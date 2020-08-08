2020/08/08 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أنها بصدد إعداد ورقة إصلاحية اقتصادية برلمانية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار إن”اللجنة مستمرة في اجتماعاتها أسبوعياً”، مشيراً إلى أن”اللجنة بصدد إعداد ورقة إصلاحية نيابية”.وأضاف أن”اللجنة تأمل في الاجتماع مع الحكومة لتوحيد الورقتين الاقتصادين الحكومية والبرلمانية من اجل الخروج بورقة واحدة إصلاحية لإنقاذ اقتصاد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : منعنا الحكومة من الاقتراض مجدداً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : منعنا الحكومة من الاقتراض مجدداً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : منعنا الحكومة من الاقتراض مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).