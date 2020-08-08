الاستخبارات : تلقي القبض على ستة “إرهابيين” هربوا من كركوك

2020/08/08 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على ستة “إرهابيين” هربوا من محافظة كركوك.وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن” فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين تلقى معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين هربوا من محافظة كركوك الى صلاح الدين”.وأوضح أن “الفريق […]

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