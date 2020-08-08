2020/08/08 | 13:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شكاوى مواطنين من تأخر مفردات التموينية.. التجارة: الأيام المقبلة سيجهز السكر وزيت الطعام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد شكاوى مواطنين من تأخر مفردات التموينية.. التجارة: الأيام المقبلة سيجهز السكر وزيت الطعام) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد شكاوى مواطنين من تأخر مفردات التموينية.. التجارة: الأيام المقبلة سيجهز السكر وزيت الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).