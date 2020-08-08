مساعي تجنب الكارثة اللبنانية مستمرة.. جرد مواد أولية “سريعة الاشتعال” بمنفذ زرباطية الحدودي

2020/08/08 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت جرد مواد أولية تساعد الاشتعال في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “هيأة المنافذ الحدودية وتنفيذاً لأمر قاضي التحقيق وبناء على المعلومات المقدمة من قبل شعبة المخابرات في المنفذ الحدودي أمر رئيس الوزراء، قامت بجرد أي مواد أولية […]

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