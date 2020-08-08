2020/08/08 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلن العراق وخمس دول خليجية التزامها باتفاق خفض الإنتاج المعروف باسم اتفاق مجموعة “أوبك+”.وقالت وزارة النفط في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه “جرى اتصال هاتفي مشترك بين وزراء النفط كل من العراق والسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت والذين استعرضوا التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق و خمسة دول خليجية تصدر موقفاً موحداً بشأن اتفاق “أوبك+”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق و خمسة دول خليجية تصدر موقفاً موحداً بشأن اتفاق “أوبك+”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).