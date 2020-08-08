الجيش العراقي ينفذ “تكتيكاً جديداً” لملاحقة “داعش” بدعم من المخابرات

2020/08/08 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفادت خلية الإعلام الأمني بأن الجيش العراقي نفذ “تكتيكاً جديداً” لملاحقة تنظيم “داعش” بدعم معلوماتي من جهاز المخابرات.وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، مبيناً أنها نفذت اليوم عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني […]

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