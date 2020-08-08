الجيش اللبناني يعلن قائمة بالدول التي قدمت مساعدات.. ولا وجود للعراق بينها

2020/08/08 | 13:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعكس التصريحات العراقية واللبنانية الرسمية، نشر الجيش اللبناني قائمة بأسماء الدول التي ساعدت لبنان اثر انفجار مرفأ بيروت لكن الغريب عدم ذكر العراق والذي كان اول المبادرين بالمساعدة.وباشرت اللجنة المركزية لإدارة ملف المساعدات الطبية والغذائية وفرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية، والتي شكّلتها قيادة الجيش إثر انفجار المرفأ، مهامها لتنظيم عملية استلام وتوزيع المساعدات […]

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