2020/08/08 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، بقيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بإعادة إصدار معمل لإنتاج الجبس الى الجانب الأردني لعدم وجود الاوراق الرسمية الخاصة بإدخال المعمل وبوزنهناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد إصدار معمل لإنتاج الجبس مخالف لشروط الاستيراد في كمرك طريبيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعيد إصدار معمل لإنتاج الجبس مخالف لشروط الاستيراد في كمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعيد إصدار معمل لإنتاج الجبس مخالف لشروط الاستيراد في كمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).