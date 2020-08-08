بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

2020/08/08 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… توقع مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس بأن العالم سيواجه أزمة بيئية ستكون تداعياتها أسوأ من أزمة فيروس كورونا.ومازالت التصريحات المحبطة للعالم بأسره تتوالى عليه، فبعدما حذر رئيس مركز الحساسية والأمراض المعديةفي أميركا، أنتوني فاوتشي، من أوبئة أو جائحات مقبلة آتية لا محالة.وأبدى في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” قلقه من مجيء فيروسات وأوبئة لاحقة، […]

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