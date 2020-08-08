محافظ النجف يوضح حقيقة اقتحام قوة تابعة له ساحة اعتصام الصدرين

2020/08/08 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى مكتب محافظ النجف الأشرف اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن قيام قوة تابعة للمحافظ باقتحام ساعة اعتصام الصدرين، مؤكدا أن ساحات التظاهر محط اهتمام ورعاية الحكومة المحلية.وقال المكتب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده قيام قوة تابعة للمحافظ باقتحام ساحة الصدرين”، مبيناً أن”هذا […]

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