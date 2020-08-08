نواب حزب الكتائب اللبناني يعلنون استقالة جماعية من البرلمان

2020/08/08 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن نواب حزب الكتائب اللبناني، وعددهم ثلاثة، اليوم السبت (8 آب 2020)، الاستقالة الجماعية من مجلس النواب اللبناني، احتجاجاً على سوء الإدارة، وخصوصاً بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت الأخيرة.

وأعلن النائب عن الحزب، سامي الجميل، في كلمة متلفزة "استقالة النواب الثلاثة التابعين لحزب الكتائب، من مجلس النواب".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "نواب الكتائب اللبنانية، قدموا استقالة جماعية من مجلس النواب اللبناني".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أمس الجمعة، معلومات عن مصادر، قالت أنّ "نواب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ونديم الجميل والياس حنكش، سيستقيلون من مجلس النواب، وذلك في خلال مراسم تشييع أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت".

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بغداد اليوم- بغداد

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