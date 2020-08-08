الصحة العامة: إصابات كورونا قد تفوق قدرة المستشفيات.. وارتفاع الأرقام في عطلة العيد سببه ’’التزاور’’

2020/08/08 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عزا مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (8 آب 2020)، تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا إلى التزاور في فترة العيد.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع أعداد الإصابات خلال الآونة الاخيرة يعود إلى التزاور ومخالفة الوقاية خلال فترة العيد، خصوصاً وان أعداد الفحوصات لم تتغير".

وحذر الحلفي من "زيادة عدد الإصابات التي قد تفوق معدل استيعاب المستشفيات وتؤثر على عدد الوفيات".

وأوضح، أن "نسبة الوفيات خلال الآونة الأخير تذهب نحو الانخفاض".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الصحة، حسن التميمي، من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن لجنة الخبراء في الوزارة سترفع توصيات إلى اللجنة العليا للسلامة الوطنية، بشأن إجراءات ما بعد عطلة العيد، وأيام شهر محرم.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن التميمي قوله، إن "لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة العليا بشأن أيام ما بعد العيد وشهر محرم الحرام"، مبينا أن "الادوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة كورونا متوفرة وبكميات كبيرة".

واضاف أنه "نحذر من زيادة عدد الاصابات بسبب عدم التزام المواطنين بتوصيات الوزارة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، حذرت أمس الجمعة، من حدوث نتائج وخيمة، في حال استمرار المواطنين بتجاهل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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