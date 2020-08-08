أزمة الرواتب قد تعود للواجهة بعد “آب”.. المالية النيابية : لا نوافق على الاقتراض!

2020/08/08 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم السبت إنها بصدد إعداد ورقة إصلاحية اقتصادية برلمانية.وأشار مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي إلى أن “اللجنة مستمرة في اجتماعاتها اسبوعياً لإعداد ورقة إصلاحية نيابية”.وأوضح أن اللجنة ” اللجنة تأمل في الاجتماع مع الحكومة لتوحيد الورقتين الاقتصادين الحكومية والبرلمانية من اجل الخروج […]

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