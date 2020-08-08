انطلاق عملية امنية لمداهمة اوكار داعش في وادي الثرثار

2020/08/08 | 13:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة العمليات المشتركة العراقية عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات أستخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني....

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