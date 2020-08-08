نائب: حكومة الكاظمي غير مهتمة بملف الايزيديين 

2020/08/08 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الثلاثاء, حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم اهتمامها بملف الازيديين , مبينا اننا لم نلمس منها لحد الان أي اهتمام جدي في حل مسالة الايزيديين.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “رغم مرور سنوات على تحرير قضاء سنجار ذات الأغلبية الايزيدية التي تعرضت الى انتهاك كبير […]

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