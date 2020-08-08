2020/08/08 | 13:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
انتقد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الثلاثاء, حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم اهتمامها بملف الازيديين , مبينا اننا لم نلمس منها لحد الان أي اهتمام جدي في حل مسالة الايزيديين.
وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “رغم مرور سنوات على تحرير قضاء سنجار ذات الأغلبية الايزيدية التي تعرضت الى انتهاك كبير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة الكاظمي غير مهتمة بملف الايزيديين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انتقد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الثلاثاء, حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم اهتمامها بملف الازيديين , مبينا اننا لم نلمس منها لحد الان أي اهتمام جدي في حل مسالة الايزيديين.
وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “رغم مرور سنوات على تحرير قضاء سنجار ذات الأغلبية الايزيدية التي تعرضت الى انتهاك كبير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة الكاظمي غير مهتمة بملف الايزيديين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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