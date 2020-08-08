2020/08/08 | 13:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران.. 132 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و264 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. 132 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و264) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. 132 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و264) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).