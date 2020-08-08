التجارة تطمئن المواطنين بشأن تجهيز السكر وزيت الطعام

2020/08/08 | 13:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طمأنت وزارة التجارة، السبت، المواطنين بأن الأيام المقبلة سيتم تجهيزهم بمادتي السكر وزيت الطعام.وقالت الوزارة، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “ستتعاقد لشراء كميات من مادتي السكر وزيت الطعام ضمن آليات التعاقد لسد حاجة ومتطلبات البطاقة التموينية بعد ورود تخصيصات من وزارة المالية”، لافتة إلى أنها ستتعاقد ” لشراء مادة السكر بشكل […]

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