غضب يسود مواقع التواصل في ديالى بسبب الحلبوسي

2020/08/08 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى، السبت، حالة من الغضب الشديد بسبب صورة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وقال الناشط محمد حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مجموعة شباب تابعين لتجمع سياسي يرأسه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قاموا بتعليق لافتة كبيرة في بعقوبة مؤيدة له مختومة بعبارة شباب ديالى ما […]

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