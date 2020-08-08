2020/08/08 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يشدد على وزير النقل أهمية اعتماد المعايير الدولية في توفير الخدمات للمواطنين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يشدد على وزير النقل أهمية اعتماد المعايير الدولية في توفير الخدمات للمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يشدد على وزير النقل أهمية اعتماد المعايير الدولية في توفير الخدمات للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).