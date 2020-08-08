صوتك حلو ..ج الأول - فرات المحسن

2020/08/08 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن دفع طرف الكوفية عن وجهه وأرخى اللثام الذي يغطي أنفه وفمه اتقاء ذرّات الرمل المتطاير.



مسّد شاربه ولحيته ونظر أمامه في الأفق المغبر.



الحسنة الوحيدة التي يجنيها جندي فصيل الحجاب هي انفلات الرقابة اليومية الصارمة للضباط ومن ينوب عنهم، وبالذات في موضوعة التعداد اليومي وحلاقة الذقن.



في فصائل الحجاب لا عمل لك غير مراقبة الموت القادم من وراء الساتر الأخر البعيد، وأن تكون مصدراً للإنذار لمن هم خلفك، ف ......





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