“المعلومة” تنشر تشكيل مواجهة برشلونة ونابولي

2020/08/08 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستضيف برشلونة الاسباني، ضيفه نابولي الإيطالي في اطار منافسات إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.وكات مواجهة الفريقين في إيطاليا قد انتهت بالتعادل الايجابي 1-1-، حيث يكفي برشلونة التعادل سلبياً للتأهل الى ربع النهائي.وفيما يلي التشكيل المتوقع لبرشلونة: حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، خط الوسط: روبيرتو، راكيتيتش، دي […]

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