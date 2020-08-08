مسلحون يقتلون عنصراً بحزب الله مع ابنته قرب منزل المهندس في طهران

2020/08/08 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن مواطناً لبنانياً جرى اغتياله مع ابنته في شارع باسداران شمال شرق طهران، فيما تحدثت مواقع معارضة عن أنه أحد عناصر “حزب الله” اللبناني.وأضافت الوكالة أنه لم ينف أو يؤكد أي مصدر رسمي الخبر، مشيرة إلى أن مريم داودي جرى اغتيالها مع والدها حبيب داودي بعدما أطلق عليهما الرصاص […]

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