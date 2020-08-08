قافلة المساعدات العراقية تصل إلى لبنان

2020/08/08 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قافلة المساعدات العراقية ،اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

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