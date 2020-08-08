رئيس الجمهورية يؤكد أهمية اعتماد المعايير الدولية في توفير أفضل الخدمات

2020/08/08 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة بذل الجهود الرامية لتدعيم انفتاح العراق على العالم من خلال تطوير قطاعات النقل المختلفة ،كونه حلقة وصل مهمة بين القارات والدول.

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